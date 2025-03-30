Виновата ли Седакова, что Янис Тимма залез в брак не по статусу?

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы (1992 – 2024) всколыхнуло общественность, еще раз доказывая какую-то незрелость среднего глотателя газет, приверженность его архаичной мифологии; выявляя способность любителей ток-шоу к крокодиловым слезам («Птичку жалко!»), что легко переходят в живодерский вопль: «Распни её!».