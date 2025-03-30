Шоубиз- бессмыс...
Кто там - за маскойЛицедеи и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

5 700 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Majesty
    Создает же Бог такую красоту!Как сегодня живёт...
  • Ирина Храмцова
    Что же , глупые зрители не ненавидят артистов, которые играли роли: фашистов; предателей; убийц и многих отрицательны..."Перестали здоров...
  • Лидия Санникова
    Приспособленец...Почему Олег Видов...

Виновата ли Седакова, что Янис Тимма залез в брак не по статусу?

Виновата ли Седакова, что Янис Тимма залез в брак не по статусу?

Самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы (1992 – 2024) всколыхнуло общественность, еще раз доказывая какую-то незрелость среднего глотателя газет, приверженность его архаичной мифологии; выявляя способность любителей ток-шоу к крокодиловым слезам («Птичку жалко!»), что легко переходят в живодерский вопль: «Распни её!».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх