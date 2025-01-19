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«Зенит» может заплатить за Энрике до 40 млн евро с учетом бонусов, зарплата игрока – 4 млн плюс бонусы, комисионные – 4 млн (Metaratings)

По данным Metaratings.ru, сумма трансфера Луиса Энрике может составить до 40 млн евро: 32 млн – фиксированные выплаты, а еще 8 млн предусмотрены в качестве бонусов за достижения.

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