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Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Дата, место и другие детали будут согласованы в этот понедельник»

Генсек Федерации футбола Кении о матче с Россией: «Дата, место и другие детали будут согласованы в этот понедельник»

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено. «Дата, место проведения матча с командой России и другие детали будут согласованы уже в этот понедельник.

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