На день закроют дорогу вдоль набережной Актау в Наурыз

В Актау в связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Наурыз, 22 марта будет временно закрыта автомобильная дорога от ресторана «Айдын» в 15 микрорайоне до торгового центра «Астана» в 14 микрорайоне, передает inAktau.