Байден исцелился! Ну или перестал претворяться немощным… Во время последнего выступления дед: - НЕ здоровался с вымышленными друзьями - НЕ тупил - НЕ путал имён - НЕ терялся в пространстве - НЕ засыпал.
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Байден исцелился! Ну или перестал претворяться немощным… Во время последнего выступления дед: - НЕ здоровался с вымышленными друзьями - НЕ тупил - НЕ путал имён - НЕ терялся в пространстве - НЕ засыпал.
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