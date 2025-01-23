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Британец в течение 14 лет проходил ненужную химиотерапию

Британец в течение 14 лет проходил ненужную химиотерапию

Мужчина годами получал крайне токсичный препарат, который нельзя применять дольше полугодаВ течение 14 лет пациент из британского города Ковентри проходил бесполезную химиотерапию, которая была назначена ему врачами по ошибке.

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