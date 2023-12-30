Паника в Брюсселе: Победа России в СВО станет началом конца Евросоюза

Почему объединенная Европа будет до последнего цепляться за Украину Дмитрий Родионов На фото: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Андрей Милюк Дмитрий Ежов Проект Евросоюза накроется, если Россия победит на Украине, а бои в Секторе Газа продолжатся, уверен Жозеп Боррель.