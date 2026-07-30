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Джордж Клуни с семьёй эвакуировался из их дома во Франции из-за лесных пожаров

Джордж Клуни с семьёй эвакуировался из их дома во Франции из-за лесных пожаров

65-летний актёр Джордж Клуни вместе с 48-летней женой Амаль и детьми, близнецами Александром и Эллой, эвакуировались из своего дома в коммуне Бриньоль во Франции из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

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