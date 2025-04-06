Прокуратура: 75 тыс жителей Красноярского края остались без света из-за урагана

В Красноярском крае 75 тысяч человек остались без электричества из-за урагана, прошедшего накануне. Без света остались 379 социальных учреждений, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
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