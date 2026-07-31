«Кавказский транзит»: может ли Россия вернуть Грузию и удержать Армению Динамика деструктивных геополитических процессов на Южном Кавказе перешла уже в критическую фазу.
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«Кавказский транзит»: может ли Россия вернуть Грузию и удержать Армению Динамика деструктивных геополитических процессов на Южном Кавказе перешла уже в критическую фазу.
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