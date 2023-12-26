Первый тренер Дзюбы Шупляков: ничего страшного в песне про "Зенит" я не вижу

Первый тренер нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы Александр Шупляков признался, что не увидел чего-то страшного в том факте, что форвард в день рождения жены Кристины исполнил песню о "Зените" группы "Ленинград".
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