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Китай

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Китай приветствует и поддерживает прокладку международных подводных кабелей в водах, находящихся под его юрисдикцией - МИД

Пекин, 28 декабря /Синьхуа/ -- Китай неизменно приветствует и поддерживает другие страны и телекоммуникационные компании в прокладке международных подводных кабелей в водах, находящихся под его юрисдикцией, а также поощряет такое сотрудничество между китайскими компаниями и их иностранными партнерами.

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