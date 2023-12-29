Китай приветствует и поддерживает прокладку международных подводных кабелей в водах, находящихся под его юрисдикцией - МИД

Пекин, 28 декабря /Синьхуа/ -- Китай неизменно приветствует и поддерживает другие страны и телекоммуникационные компании в прокладке международных подводных кабелей в водах, находящихся под его юрисдикцией, а также поощряет такое сотрудничество между китайскими компаниями и их иностранными партнерами.
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