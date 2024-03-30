Кому из россиян грозит штраф за перепланировку квартиры

Перепланировка помещений или смена их назначения давно стали притчей во языцех. Но теперь владельцы недвижимости смогут оформлять документы на свое имущество и изменения внутри квартир по принципу одного окна.
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