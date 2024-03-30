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Парламентская газета

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Кому из россиян грозит штраф за перепланировку квартиры

Кому из россиян грозит штраф за перепланировку квартиры

Перепланировка помещений или смена их назначения давно стали притчей во языцех. Но теперь владельцы недвижимости смогут оформлять документы на свое имущество и изменения внутри квартир по принципу одного окна.

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