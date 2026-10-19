Все предпосылки для развала Украины были заложены как раз в благополучные для страны 2000-е годы. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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