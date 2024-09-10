Нижегородские научные коллективы смогут получить гранты до 20 млн рублей на проекты в области высокотехнологичной медицины

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) совместно с индустриальным партнером — ООО Научно-производственная фирма «Реабилитационные технологии» (входит в ГК «Мадин») — дали старт грантовому конкурсу инновационных проектов в области высокотехнологичной персонализированной медицины.
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