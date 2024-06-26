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Царьград

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Пошлины на импортное вино собираются повысить до 25 процентов

Пошлины на импортное вино собираются повысить до 25 процентов

Уже в августе пошлины на вино из недружественных стран собираются повысить до 25 процентов.Как стало известно, профильные ведомства, в число которых входят Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз, обсудили возможность увеличения ставки ввозной госпошлины на вино.

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