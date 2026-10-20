A Texas woman visiting Maryland was convinced by a stranger to play the lottery's Racetrax game for the first time -- and won $37,951.
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