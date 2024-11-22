Кто такие «анки» и чем опасен «тильт»: проверьте, как хорошо вы разбираетесь в современном сленге

Будет трудно «Трудные подростки»Количество новых слов растет в геометрической прогрессии — понять, о чем говорят и пишут современные подростки, может быть трудно.
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