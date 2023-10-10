В США сделали неожиданное заявление по Украине и Израилю

Американский сенатор Джош Хоули сделала неожиданное заявление по Украине и Израилю. В частности, она считает, что из-за сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке Иерусалим должен получить все финансовые средства, изначально предназначенные Киеву.
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