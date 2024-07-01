Российский рынок начал июль покупками

Российский рынок открыл торги в понедельник, 1 июля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,4% до 3166,58 пункта, индекс РТС прибавил 0,37% до 1163,15 пункта.
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