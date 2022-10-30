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Аналитик Васильев спрогнозировал сбалансированное положение рубля на следующей неделе

Аналитик Васильев спрогнозировал сбалансированное положение рубля на следующей неделе

Федеральное агентство новостей Факторы укрепления и ослабления рубля выглядят сбалансированными, что свидетельствует об еще одной спокойной неделе для российской валюты, отметил в беседе с «Праймом» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

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