Аналитик Васильев спрогнозировал сбалансированное положение рубля на следующей неделе

Федеральное агентство новостей Факторы укрепления и ослабления рубля выглядят сбалансированными, что свидетельствует об еще одной спокойной неделе для российской валюты, отметил в беседе с «Праймом» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.