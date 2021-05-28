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День календаря 29 мая: Всемирный день здорового пищеварения, годовщина покорения Джомолунгмы

День календаря 29 мая: Всемирный день здорового пищеварения, годовщина покорения Джомолунгмы

Праздники 29 мая Всемирный день здорового пищеварения Международный день миротворцев ООН День военного автомобилиста Вооруженных сил России День ветеранов таможенной службы России День принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия День Вооруженных сил Кыргызстана День военного автомобилиста Вооруженных сил Беларуси День работников органов внутренних дел Туркменистана День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины День взятия Стамбула в Турции Федор Житник в народном календаре События 29 мая в 1453-м столица Византийской империи Константинополь пал под ударами турков в 1900-м зарегистрирована торговая марка "Эскалатор" в 1903-м в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву в 1953-м впервые покорена Джомолунгма — высочайшая вершина на Земле в 1985-м трагедия в Брюсселе на стадионе "Эйзель" — погибли 39 человек Именины 29 мая Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Николай, Петр, Федор, Муза, Ефрем.

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