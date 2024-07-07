Более 35 тысяч человек приняли участие в ночном велофестивале в Москве. Мероприятие проходило по центральным улицам столицы и стало возможным благодаря усилиям московских властей, которые стремятся сделать город более комфортным и безопасным для всех его жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии