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Мировое обозрение

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Концерн Stellantis купил долю в китайском производителе электромобилей Leapmotor

Концерн Stellantis купил долю в китайском производителе электромобилей Leapmotor

В четверг достоянием общественности стали сведения из официальной заявки международного автоконцерна Stellantis на покупку 21,2 % акций китайского производителя электромобилей Zheijang Leapmotor Technologies.

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