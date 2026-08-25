Can Microsoft's Massive AI Bet Pay Off? Microsoft Futures CME_MINI_DL:SMSFT1! the5erstrading Microsoft continues to redefine market dominance through massive investments in enterprise cloud infrastructure and artificial intelligence.
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