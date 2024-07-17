Подборка ударов ФАБ, ОДАБ И РБК-500 с УМПК по украинским позициям в Волчанске и его окрестностям, Харьковское направление.
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Подборка ударов ФАБ, ОДАБ И РБК-500 с УМПК по украинским позициям в Волчанске и его окрестностям, Харьковское направление.
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