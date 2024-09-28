Комитет по экологии и природным ресурсам обозначил основные направления деятельности на предстоящую каденцию

Деятельность Комитета по экологии и природным ресурсам будет сосредоточена на разработке проектов нормативных правовых актов, аналитических и контрольных функциях в сфере экологии и природопользования.
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