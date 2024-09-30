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В Екатеринбурге снизят стоимость проезда на общественном транспорте

В Екатеринбурге снизят стоимость проезда на общественном транспорте

Глава города Алексей Орлов рассказал, при каких условиях можно будет сэкономить на проезде.В Екатеринбурге стоимость проезда на общественном транспорте снизят на 13 рублей в период с 10 октября по 31 декабря текущего года.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
и что за очередная афера гор. администрации? В Ростове-на-Дону очередное повышение стоимости проезда обосновали повышением стоимости ГСМ но вот в чем проблема, так это в том что стоимость газа на заправках осталась такой же как и цена практически всех жидкостей кроме основной прокладки у руля. Вот ее у нас не хватает глобально из-за условий работы и оплаты, но т.к. АТП в в основном принадлежат городу то об этом надо молчать
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