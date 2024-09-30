В Екатеринбурге снизят стоимость проезда на общественном транспорте

Дмитрий Гурин

и что за очередная афера гор. администрации? В Ростове-на-Дону очередное повышение стоимости проезда обосновали повышением стоимости ГСМ но вот в чем проблема, так это в том что стоимость газа на заправках осталась такой же как и цена практически всех жидкостей кроме основной прокладки у руля. Вот ее у нас не хватает глобально из-за условий работы и оплаты, но т.к. АТП в в основном принадлежат городу то об этом надо молчать