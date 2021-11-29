Фотограф Дмитрий Журавлев показал последнюю фотосессию дрэг-артиста Владислава Мамышева-Монро

Вчера фотограф Дмитрий Журавлев поделился серией архивных снимков с участием известного российского артиста Владислава Мамышева-Монро.
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