Politico: Зеленский заявлял Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

Без американской военной помощи Украина сможет продержаться максимум лишь до начала мая. Такой дедлайн назвал президент страны Владимир Зеленский на встрече со спикером палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном в декабре, сообщила со ссылкой на источники газета Politico.