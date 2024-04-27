Politico: Зеленский заявлял Джонсону, что Украина продержится до марта-апреля

Без американской военной помощи Украина сможет продержаться максимум лишь до начала мая. Такой дедлайн назвал президент страны Владимир Зеленский на встрече со спикером палаты представителей, республиканцем Майком Джонсоном в декабре, сообщила со ссылкой на источники газета Politico.
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