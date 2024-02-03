ВС РФ пресекли 4 попытки ВСУ улучшить позиции на южнодонецком направлении

Минобороны РФ Российские военные в течение суток пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) укрепить позиции на южнодонецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии