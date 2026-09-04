Алиев поздравил Мелони с итальянским рекордом по сроку на посту

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с её рекордом пребывания на посту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч В Дубне таксист с...
- Эль-Ниньо ударит ...
- Русские учёные ра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым