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Рязанские новости

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В рязанском перинатальном центре за август родилось 450 малышей

В рязанском перинатальном центре за август родилось 450 малышей

Самая маленькая девочка августа весила 475 граммов, а самый крупный малыш — 4800 граммов. Всего за 8 месяцев 2026 года в центре родилось 3528 детей.

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