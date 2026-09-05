В рязанском перинатальном центре за август родилось 450 малышей

Самая маленькая девочка августа весила 475 граммов, а самый крупный малыш — 4800 граммов. Всего за 8 месяцев 2026 года в центре родилось 3528 детей.
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