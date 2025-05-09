Ветеран войны из Кемерова приехал на Парад Победы в Москву

99-летний ветеран войны из Кемерова Анатолий Терехов приехал на парад Победы в Москву.Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов сообщает, что 99-летний ветеран войны из города Кемерова Анатолий Терехов приехал на Парад Победы в Москву.
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