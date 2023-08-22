Американская пресса: Для США выгодны мирные переговоры на Украине, чтобы не допустить победы России

Правительство США должно стараться добиться перемирия в вооруженном конфликте на Украине, пока Россия не одержала победу в вооруженном конфликте, а НАТО не понес репутационные потери.
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