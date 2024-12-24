Первый МГМУ: создана нейросеть, помогающая выявить гастрит и рак желудка

Специалисты Института клинической морфологии и цифровой патологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разрабатывают систему для диагностики хронических гастритов и выявления пациентов с высоким риском развития рака желудка.
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