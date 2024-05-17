Мобильная связь под бдительным оком: ФСБ и Минцифры хотят ужесточить правила продажи SIM-карт

В России набирает обороты дискуссия о возможном ужесточении правил продажи SIM-карт. ФСБ и Минцифры совместно прорабатывают варианты изменений в системе реализации SIM-карт, направленные на борьбу с «серым» рынком и повышение безопасности.
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