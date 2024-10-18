Токсичная стройка: зять Андрея Назарова готовит ещё две фирмы на слив?

Подробности ситуации вокруг ООО «Специализированный застройщик «Гранель-М», что строил ЖК «Инновация», и ООО «Специализированный застройщик «Гранель П», что возводит ЖК «Новая Рига», выяснял корреспондент УтроNews.
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