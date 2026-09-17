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Павлюченко выбрал ставку на итог матча «Ростов» — «Динамо»: «Все может сложиться для них хорошо»

Павлюченко выбрал ставку на итог матча «Ростов» — «Динамо»: «Все может сложиться для них хорошо»

Экс-нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча девятого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

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