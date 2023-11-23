В Роскачестве заявили об обнаружении бактерий, сои и перемолотых костей в пельменях. В исследовании участвовали 20 наиболее популярных торговых марок, их изучали по пятистам восьмидесяти семи показателям качества и безопасности.
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