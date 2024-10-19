В европейском городе появились плакаты с надписью «Россия — наш друг»

В болгарском Пловдиве появились баннеры с надписью «Россия — наш друг». О вывешенных в европейском городе плакатах сообщил депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков, его цитирует РИА Новости.
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