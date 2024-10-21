Узбекистан примет участие в саммите БРИКС. Каковы перспективы сотрудничества государства и международной организации

22-24 октября 2024 в Казани состоится очередной саммит БРИКС, посвященный итогам 2024 года. В мероприятии ожидается участие представителей 32 государств, генеральных секретарей ряда международных организаций, таких, как ШОС, ЕАЭС, ООН и других.
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