❗️⚡️Противник раскрыл новые данные о тяжелом 0,6-маховом БПЛА-"камикадзе" «Барс» Производитель «Барса» раскрыл СМИ, как семейство изменилось с первых образцов до текущей серии.
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