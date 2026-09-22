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Газета.ру

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Певица София Ротару опубликовала архивное фото со своей свадьбы

Певица София Ротару опубликовала архивное фото со своей свадьбы

Певица София Ротару показала фото со своей свадьбы. Артистка 22 сентября 1968 года вышла замуж за музыканта Анатолия Евдокименко.

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