Певица София Ротару опубликовала архивное фото со своей свадьбы

Певица София Ротару показала фото со своей свадьбы. Артистка 22 сентября 1968 года вышла замуж за музыканта Анатолия Евдокименко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вассерман: факт с...
- Лебедев: в Никола...
- ХЛ Собчак призвала Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым