Сеул тренируется «ловить Ким Чен Ына в секретных тоннелях с помощью робособак. «Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Freedom Shield, в этом году они сфокусированы на захвате туннелей и ключевых подземных объектов Северной Кореи.
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