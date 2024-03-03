Жуков не считает критичным отсутствие Промеса в матче против «Зенита»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал отсутствие нападающего красно-белых Квинси Промеса в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).
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