«Никогда такого не строили»: Путин и Николаев обсудили мегапроекты Якутии

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе — от Тихоокеанской железной дороги и энергетического строительства до телекоммуникационного проекта «Синергия Арктики» и Ленского моста, сообщает пресс-служба Кремля.
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