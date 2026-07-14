«Никогда такого не строили»: Путин и Николаев обсудили мегапроекты Якутии

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым обсудил реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионе — от Тихоокеанской железной дороги и энергетического строительства до телекоммуникационного проекта «Синергия Арктики» и Ленского моста, сообщает пресс-служба Кремля.