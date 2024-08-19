Денег нет, но вы реализуйте! Национальный проект «Транспорт»: триллионы рублей, миллиарды тонн и вопросы экспертов

Близка к завершению, если не завершена работа правительства над Нацпроектом «Эффективная транспортная систем» (НП «Транспорт»), которая входит в пул 11 нацпроектов по развитию экономики, анонсированных Президентом в мае 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии