Чем может быть опасен пепел как удобрение, когда его можно использовать Алёна ЮрьеваС приходом посадочного сезона-2024 многие садоводы и дачники уже начинают сажать семена на рассаду, готовясь к высадке растений в теплицы и открытую почву.