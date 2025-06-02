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Царьград

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Пора сказать правду. Погибли люди, сгорели стратегические ракетоносцы. Кто виноват?

Пора сказать правду. Погибли люди, сгорели стратегические ракетоносцы. Кто виноват?

Первый день лета ознаменовался страшной "акцией", проведённой врагом в нашем тылу. В результате преступной атаки на железнодорожные пути погибли люди.

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Комментарии
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Амара Карпова
это ПОЗОР🤮😭😭😭верните Суровикина🙏
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10 час.
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